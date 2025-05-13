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ISU допустил четырех фигуристов из России к отбору на Олимпиаду

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.
Ян Брацкий 2025-05-13 18:44:11
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов на участие в нейтральном статусе в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

На сайте организации опубликован список допущенных россиян. В него вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, выступающие в одиночном катании.

Ранее ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без государственного гимна и флага. Выступить в командных соревнованиях перечисленные атлеты не смогут.

Напомним, спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований в 2022 году. 

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев до этого уточнил, что российские спортсмены поедут на зимние Олимпийские игры в Италии в усеченном составе. Это связано с тем, что многие атлеты не успеют пройти необходимые для отбора процедуры. Министр добавил, что юридическая работа по возвращению россиян на международную арену усилена, ожидаются позитивные сдвиги.

#Спорт #фигурное катание #в стране и мире #Олимпийские игры #отбор #Дегтярев #Петросян #Гуменник
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