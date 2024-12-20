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Российских фигуристов не допустили до командного турнира на Олимпиаде

В фигурном катании могут быть допущены только шесть человек.
Сергей Лебедев 2024-12-20 13:32:20
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Российские фигуристы не смогут принять участие в командном турнире на Олимпийских играх 2026 года. Это следует из решения Международного союза конькобежцев (ISU). Допуск спортсменов будет возможен только для участия в индивидуальных соревнованиях.

Согласно документу, размещенному на сайте ISU, наши соотечественники получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Таким образом, в фигурном катании могут быть допущены шесть человек.

Напомним, ранее стало известно, что ISU допустил российских спортсменов к участию в квалификационных этапах на ОИ-2026. Участвовать в соревнованиях они смогут лишь в нейтральном статусе. Аналогичное решение касается и белорусов.

#Спорт #фигурное катание #в стране и мире #ISU #командное #одиночное
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