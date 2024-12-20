Российских фигуристов не допустили до командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы не смогут принять участие в командном турнире на Олимпийских играх 2026 года. Это следует из решения Международного союза конькобежцев (ISU). Допуск спортсменов будет возможен только для участия в индивидуальных соревнованиях.

Согласно документу, размещенному на сайте ISU, наши соотечественники получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Таким образом, в фигурном катании могут быть допущены шесть человек.

Напомним, ранее стало известно, что ISU допустил российских спортсменов к участию в квалификационных этапах на ОИ-2026. Участвовать в соревнованиях они смогут лишь в нейтральном статусе. Аналогичное решение касается и белорусов.