Дегтярев: российские спортсмены поедут на ОИ-26, но в усеченном составе

Российские спортсмены поедут на зимние Олимпийские игры в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля следующего года. Однако их состав будет усеченным. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Трудности связаны с тем, что отборы на ОИ уже начались, и многие наши спортсмены, в случае положительного решения, не успеют их пройти.

«Мы будем, но, скорее всего, только в усеченном формате, в связи с тем, что вся эта ситуация затянулась», - отметил он на просветительском марафоне «Знание».

Дегтярев подчеркнул, что министерство усилило юридическую работу по возвращению наших спортсменов на международные соревнования. Также, по его словам, здравый смысл и знания подсказывают, что ожидаются позитивные решения.

Ранее новый президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, которая вступит в должность 24 июня, заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за военных конфликтов. Она планирует создать рабочую группу для разработки правил и руководящих принципов для принятия решений при конфликтах.