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Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора на ОИ-2026

Участвовать в соревнованиях они смогут в нейтральном статусе.
Сергей Лебедев 2024-12-20 12:52:42
© Фото: Светлана Шевченко, РИА Новости

Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных этапах на Олимпийские игры 2026 года. Участвовать в соревнованиях они смогут в нейтральном статусе.

Решение касается соревнований по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку. Это следует из документа, размещенного на официальном сайте организации.

Напомним, в марте 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров.

Ранее россиян допустили к участию в международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе. Наши спортсмены уже успешно выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

#Спорт #фигурное катание #в стране и мире #Олимпийские игры #конькобежцы
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