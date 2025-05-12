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Рубио назвал приоритетом США по Украине немедленное прекращение огня

Госсекретарь высказал позицию о необходимости окончания боевых действий.
Владимир Рубанов 2025-05-12 07:06:18
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о приоритете немедленного прекращения огня на Украине. Об этом он сказал во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Госдепартамент подтвердил, что Рубио высказал позицию США о необходимости окончания боевых действий.

В ходе разговора стороны обсуждали обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Министры подчеркнули необходимость сохранения режима прекращения огня и продолжения контактов. Госсекретарь США выразил поддержку прямому диалогу между Индией и Пакистаном.

Президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Диалог между странами был прерван в 2022 году по инициативе Киева.

Президент Турции поддержал предложение российского лидера и выразил готовность помочь, в том числе предоставив площадку для встречи. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что «готов внести любой вклад» для обеспечения мира. Телефонный разговор глав государств состоялся 11 мая.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией.

#Украина #сша #Турция #Владимир Путин #переговоры #стамбул #Госдепартамент #Прекращение огня #Марко Рубио
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