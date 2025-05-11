Путин и Эрдоган обсудили идею возобновления переговоров с Украиной

Российский президент Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложение РФ по возобновлению прямых переговоров с Украиной. Об этом заявили в Кремле.

«Подробно обсуждена инициатива президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Путин предложил провести эти переговоры в Стамбуле с 15 мая.

Президент Турции поддержал эту идею и выразил готовность содействовать, в том числе предоставить площадку для встречи. Эрдоган отметил, что «готов внести любой вклад» для обеспечения мира. Телефонный разговор двух лидеров состоялся в воскресенье 11 мая.