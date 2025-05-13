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Slovo: ЕС хочет, чтобы Украина была «мальчиком для битья»

По информации словацкого портала, ЕС хочет, чтобы Россия продолжала конфликт в целях распространения у себя «российской угрозы».
Дарья Ситникова 2025-05-13 01:17:11
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

Европа убеждает Москву продолжать бои, чтобы раздувать у себя «российскую угрозу», а Украину продолжает выставлять мальчиком для битья. Об этом сообщил словацкий портал Slovo.

«Европейские "миротворцы" убеждают Москву продолжать бои: им нужно дальше поставлять Киеву оружие и раздувать у себя "российскую угрозу". Украине же предлагается быть мальчиком для битья», - заявил портал.

С их слов, Запад, используя свое предложение о перемирии, «хитрит» не с Россией, а с Украиной.

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Российский лидер не исключил, что во время встречи стороны могут прийти к соглашению о прекращении огня.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп положительно воспринял инициативу Путина и заявил, что Киев немедленно должен согласиться на представленное предложение. Помимо этого, американский лидер сообщил, что, возможно, он приедет в Стамбул на переговоры между двумя странами.

#Москва #Россия #Украина #Киев #евросоюз
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