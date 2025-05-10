WSJ: фон дер Ляйен обсудила с Мерцем санкции против «Северного потока-2»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможность введения санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.

«Этот шаг потребует поддержки всех государств-членов блока... Он может вступить в силу, если Россия откажется или нарушит режим прекращения огня», - подчеркивается в публикации.

Ранее Фридрих Мерц заявил о готовности позвонить российскому президенту Владимиру Путин, чтобы обсудить 30-дневное прекращение огня на Украине. Он пообещал поговорить с лидером РФ, если представится такая возможность.

Напомним, в Кремле уже заявляли о готовности Владимира Путина к контактам с любыми зарубежными лидерами. При этом там отметили, что Москва слышит из Европы много противоречивых заявлений.