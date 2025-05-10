МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: фон дер Ляйен обсудила с Мерцем санкции против «Северного потока-2»

Ограничения планируют ввести, если Россия откажется от прекращения огня на Украине.
Сергей Лебедев 2025-05-10 22:56:22
© Фото: Peng Ziyang XinHua Globallookpress

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем возможность введения санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на еврочиновников.

«Этот шаг потребует поддержки всех государств-членов блока... Он может вступить в силу, если Россия откажется или нарушит режим прекращения огня», - подчеркивается в публикации.

Ранее Фридрих Мерц заявил о готовности позвонить российскому президенту Владимиру Путин, чтобы обсудить 30-дневное прекращение огня на Украине. Он пообещал поговорить с лидером РФ, если представится такая возможность.

Напомним, в Кремле уже заявляли о готовности Владимира Путина к контактам с любыми зарубежными лидерами. При этом там отметили, что Москва слышит из Европы много противоречивых заявлений.

#в стране и мире #северный поток-2 #Германия #Европа #санкции #Урсула фон дер Ляйен #ФРГ #Фридрих Мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 