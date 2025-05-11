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Трамп о предложении Путина о переговорах с Киевом: «потенциально великий день»

Американский лидер подчеркнул, что продолжит работать с обеими сторонами в урегулировании конфликта.
Глеб Владовский 2025-05-11 08:41:59
© Фото: Sergey Elagin Business Online Globallookpress

Предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной может ознаменовать великий день для Москвы и Киева. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, подойдет к концу», - написал он в соцсетях.

Президент США подчеркнул, что продолжит работать с обеими сторонами. Также он отметил, что США необходимо будет сосредоточиться на восстановлении и торговле.

Ранее Путин сообщил, что предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Также он отметил, что администрация главы Белого дома оказала значительное содействие на урегулирование конфликта.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры
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