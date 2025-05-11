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Папа римский Лев XIV побывал на могиле своего предшественника Франциска

Папа Лев XIV совершил частный визит в святые места недалеко от Рима.
Марина Крижановская 2025-05-11 04:58:25
© Фото: IMAGO VATICAN MEDIA Globallookpress

Избранный папа римский Лев XIV помолился у гробницы своего предшественника папы Франциска. Как сообщает Life, он заехал в базилику Санта-Мария-Маджоре.

«На обратном пути в Ватикан папа Лев XIV заехал в базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился перед гробницей папы Франциска и иконой Девы Марии», - уточнила Служба печати Святого престола, ее цитирует СМИ.

Новый предстоятель Римско-католической церкви совершил частный визит в святые места недалеко от Рима, расположенные в Дженаццано.

Напомним, 21 апреля, на следующий после Пасхи день, после тяжелой болезни на 89-м году жизни скончался папа римский Франциск. На его похороны со всего мира собралось огромное количество людей, иностранных делегаций и мировых лидеров. От России в Ватикан отправились министр культуры Ольга Любимова и митрополит Волоколамский Антоний, руководитель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ МП, и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Седьмого мая в Ватикане предприняли попытку избрать нового главу церкви, но это не удалось. Среди кандидатов были такие итальянцы, как ватиканский дипломат Петро Паролин, посланник Папы по Украине Маттео Дзуппи и латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Также рассматривались представители Азии и Африки: филиппинец Луиса Антонио Тагле и архиепископ Киншасы Фридолина Амбонго Безунгу. Был и «компромиссный вариант» - испано-марокканский кардинал Кристобаль Лопес Ромеро, представлявший одновременно Европу и Африку.

#в стране и мире #Ватикан #Папа Римский Франциск #Папа Римский #Папа римский Лев XIV
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