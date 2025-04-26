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Глава Минкульта показала кадры прощания с папой римским Франциском

Погребли папу Франциска в Риме, в базилике Санта-Мария-Маджоре.
Марина Крижановская 2025-04-26 23:25:10
© Фото: olga_b_lyubimova, Telegram

Министр культуры России Ольга Любимова показала кадры заупокойной мессы по папе римскому Франциску. На опубликованном видео - всемирно известный собор Святого Петра, в котором практически всю неделю пребывал гроб с телом главы Римско-Католической церкви и каждый желающий мог с ним проститься.

Глава также Минкульта подошла к гробу, по православному обычаю перекрестилась перед гробом с покойным и на несколько секунд приложила к нему руку. Затем в сопровождении покинула собор.

«После заупокойной мессы, которую возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан кардинальской коллегии, папский гроб отправился из Ватикана по центру Рима к месту захоронения Святого Отца - базилике Санта-Мария-Маджоре», - написала министр.

В итальянскую столицу и в Ватикан она прибыла по поручению главы государства Владимира Путина. Кроме того, от Русской православной церкви на погребение понтифика прибыли глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Власти Италии в связи с произошедшим трагическим событием объявили пятидневный траур. Отменены все спортивные и развлекательные мероприятия. Телеканалы и радиостанции транслируют программы о покойном папе римском.

Напомним, папа Франциск скончался 21 апреля. До этого несколько месяцев поступали сведения о его тяжелом заболевании. Ему было 88 лет, он возглавлял Западную христианскую церковь с марта 2013 года.

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