В первый день конлава назначить нового папу римского не удалось

В Ватикане прошел первый день конклава для избрания папы римского. Вечером из трубы пошел черный дым - назначить нового понтифика с первой попытки не удалось.

Конклав начался сегодня днем. В Сикстинскую капеллу вошли 133 кардинала, после чего посторонние покинули здание, прозвучала традиционная фраза «extra omnes» («все вон») и двери закрылись.

Лишенные связи с внешним миром кардиналы, пока они не выберут нового папу, будут жить в доме Святой Марфы, который стал резиденцией ушедшего из жизни Франциска. Само голосование идет в Сикстинской капелле, после каждого раунда из ее трубы идет либо черный, либо белый дым. После избрания новый понтифик выйдет на балкон собора Святого Петра, где произнесет торжественное благословение.

Бюллетени сжигают в специальной печке, добавляя химические вещества. Одно из них делает дым белым - это значит, что папу выбрали. Другое черным - значит, что не выбрали. За процессом следят миллиарды людей во всем мире и тысячи паломников и туристов, которые специально для этого приехали в Рим. У каждого - свой фаворит.

Основные кандидаты на пост первосвященника - ватиканский дипломат Петро Паролин, посланник Папы по Украине Маттео Дзуппи и латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. Все они итальянцы. Однако звучат также имена представителей Азии и Африки: филиппинца Луиса Антонио Тагле и архиепископа Киншасы Фридолина Амбонго Безунгу. Также среди претендентов есть «компромиссный вариант» - испано-марокканский кардинал Кристобаль Лопес Ромеро, представляющий одновременно Европу и Африку.

Эти имена не сходят со страниц изданий по всему миру, которые анализируют, у кого больше шансов. Те, кто далек от аналитики, играют в онлайн-игру Fantapapa, где каждый участник может взять на себя роль кардинала-выборщика. А некоторые участвуют в тотализаторах, где ставят реальные деньги, в том числе в самой Италии.

Ранее американский президент Дональд Трамп пошутил, что сам готов стать новым понтификом. После этого он добавил, что у него нет предпочтений среди кандидатов на пост папы римского.