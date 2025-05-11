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Песков рассказал об уровне прямых переговоров с Украиной в Стамбуле

Первый раунд может пройти уже 15 мая.
Константин Денисов 2025-05-11 03:14:48
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможном уровне прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. После пресс-конференции Владимира Путина Песков ответил на вопросы журналистов.

«На соответствующем», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин, выступая в Малахитовом зале Кремля, предложил Киеву прямые переговоры по урегулированию конфликта.

Российский лидер отметил, что делает Украине соответствующее предложение, несмотря на многократные случаи нарушения ВСУ временных перемирий.

Также Путин заявил о том, что рано или поздно отношения России и Европы вернутся на прежний уровень.

Кроме того, российский президент поблагодарил администрацию Дональда Трампа за содействие в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

#в стране и мире #Украина #Владимир Путин #переговоры #Дмитрий Песков
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