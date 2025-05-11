Песков рассказал об уровне прямых переговоров с Украиной в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможном уровне прямых переговоров с Украиной в Стамбуле. После пресс-конференции Владимира Путина Песков ответил на вопросы журналистов.

«На соответствующем», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин, выступая в Малахитовом зале Кремля, предложил Киеву прямые переговоры по урегулированию конфликта.

Российский лидер отметил, что делает Украине соответствующее предложение, несмотря на многократные случаи нарушения ВСУ временных перемирий.

Также Путин заявил о том, что рано или поздно отношения России и Европы вернутся на прежний уровень.

Кроме того, российский президент поблагодарил администрацию Дональда Трампа за содействие в вопросе урегулирования конфликта на Украине.