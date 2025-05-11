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Путин: рано или поздно РФ начнет восстанавливать отношения с Европой

Глава государства выступает в Малахитовом зале Кремля.
Константин Денисов 2025-05-11 01:56:14
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ начнет двигаться к восстановлению отношений с Европой. Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции в Малахитовом зале Кремля.

«Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы», – сказал российский лидер.

Глава государства продолжает свое выступление. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал важные заявления Путина во время подведения итогов празднования  80-летия Победы.

#Европа #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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