Путин поблагодарил администрацию Трампа за содействие по Украине

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа оказала значительное содействие на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в Малахитовом зале Кремля.

«Хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают наши зарубежные партнеры. А это и Китай, и Бразилия, страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время новая администрация Соединённых Штатов Америки», – сказал глава государства.

Главной темой выступления Путина стало предложение Украине прямых переговоров без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

По словам российского лидера, предложение России на столе, выбор за Киевом.