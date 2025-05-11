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Путин поблагодарил администрацию Трампа за содействие по Украине

Усилия США по посредничеству в переговорах значительно продвинули их процесс.
Константин Денисов 2025-05-11 02:31:59
© Фото: ТРК «Звезда»

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа оказала значительное содействие на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции в Малахитовом зале Кремля.

«Хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают наши зарубежные партнеры. А это и Китай, и Бразилия, страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время новая администрация Соединённых Штатов Америки», – сказал глава государства.

Главной темой выступления Путина стало предложение Украине прямых переговоров без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

По словам российского лидера, предложение России на столе, выбор за Киевом.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин
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