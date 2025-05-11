Захарова: в Киеве плохо прочитали стенограмму заявления Путина

Украинские власти, судя по их реакции, плохо ознакомились с ночным заявлением российского президента Владимира Путина. Такое предположение сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку», - сказала дипломат «Звезде».

Мария Захарова отметила, что российский лидер четко указал, когда можно будет говорить о перемирии.

«Сначала переговоры о первопричинах», - подчеркнула она.

Напомним, в воскресенье Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам без предварительных условий и предложил начать их 15 мая в Стамбуле. Президент отметил, что РФ настроена на серьезный диалог. При этом его смысл должен заключаться в устранении первопричин конфликта.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил готовность содействовать в организации переговоров. Он также заявил о переломном моменте в конфликте между Россией и Украиной.

Положительно на слова Владимира Путин отреагировал и президент США Дональд Трамп. По его словам, предложение лидера РФ может ознаменовать великий день для Москвы и Киева.

При этом Украина уже начала выдвигать различные ультиматумы. Хотя российский президент прямо указал: «без предварительных условий».