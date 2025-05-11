Эрдоган: Турция готова оказать содействие в переговорах с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность оказать содействие в организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил Hurriyet.

«Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира», - заявил глава государства во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как отмечает издание, Эрдоган заявил о переломном моменте в конфликте между Москвой и Киевом. В связи с этим, необходимо наращивать усилия для проведения прямых переговоров.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил украинской стороне провести 15 мая прямые переговоры. Этот шаг американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал как «потенциально великий день».