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Путин: РФ уделит внимание вопросам безопасности Южной Осетии

Президент Путин отметил, что в этом году исполняется 10 лет союзническому договору между Россией и Южной Осетией.
Марина Крижановская 2025-05-11 00:28:55
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Он поздравил его с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив вклад осетинского народа в ее достижение, указав, что в сражениях участвовали 22 тысячи граждан СССР - жителей Южной Осетии.

Также Путин упомянул союзнический договор между Россией и Южной Осетией, в рамках которого Москва уделит внимание безопасности этой кавказской республики.

«Наши сегодняшние отношения строятся на базе Договора о союзничестве 2015 года, десятилетие отмечаем в этом году этого договора. Мы, как и в предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы поддержать Южную Осетию. <...> Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Все это в контексте нашей работы - направление важное, если не сказать - чрезвычайно важное»,- заявил президент России.

В свою очередь Алан Гаглоев отметил, что его государство высоко ценит братские отношения с Россией, дорожит ими. Он заверил Путина, что Цхинвал всегда поддерживает решения Москвы, в том числе и проведение специальной военной операции. Президент напомнил, в зоне СВО находятся порядка полутора тысячи югоосетин, которые мужественно сражаются, жертвуя своими жизнями.

Кроме этой, в Кремле Путин провел встречи и с представителями других государств. Среди них главнокомандующий ливийской армией Халифа Хафтар, президент Палестины Махмуд Аббас, абхазский лидер Бадра Гунба и другие.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Южная Осетия #безопасность #алан гаглоев #Союзнический договор
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