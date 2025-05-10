Махмуд Аббас поблагодарил Путина за поддержку Палестины

В Кремле завершились переговоры между президентами Палестины и РФ Махмудом Аббасом и Владимиром Путиным. В ходе встречи Аббас выразил благодарность России за ее позицию по поводу создания независимого палестинского государства.

«Господин президент, мы благодарим Российскую Федерацию за ее подход, ее позицию в поддержку палестинской проблемы, ее позицию в политической, экономической и других сферах», - подчеркнул он.

Аббас напомнил, что Россия всегда выступала за создание палестинского государства в соответствии с международным правом.

На встрече политики также обсудили ситуацию в секторе Газа, которая, по словам палестинского лидера, остается «очень плохой». Он отметил, что предложение о прекращении огня было сорвано и что сейчас в регионе гуманитарная катастрофа.

Путин, в свою очередь, отметил, что народы РФ и Палестины связывает давняя дружба, поэтому Россия переживает из-за текущей обстановки. Он предложил коллеге обсудить шаги, которые Москва может предпринять для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы Компартии Вьетнама То Лама. Политики подписали ряд документов, в том числе совместную декларацию об основных направлениях всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Также лидеры договорились о сотрудничестве в сфере туризма, а также в нефтегазовой сфере.