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Путин встретился с главнокомандующим ливийской армией Хафтаром

На видео политики приветствуют друг друга и обмениваются рукопожатиями.
Анастасия Бобылева 2025-05-10 22:25:05
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин встретился в Москве с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На опубликованном видео политики приветствуют друг друга и обмениваются рукопожатиями.

Ранее сегодня Владимир Путин встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Палестинский лидер поблагодарил Россию за поддержку, а также рассказал об обстановке а секторе Газа. По его словам, ситуация «очень плохая» - предложение о прекращении огня было сорвано и в регионе сейчас гуманитарная катастрофа.

#в стране и мире #Кремль #Владимир Путин #Ливия #Халифа Хафтар
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