Путин встретился с главнокомандующим ливийской армией Хафтаром

Российский президент Владимир Путин встретился в Москве с главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На опубликованном видео политики приветствуют друг друга и обмениваются рукопожатиями.

Ранее сегодня Владимир Путин встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Палестинский лидер поблагодарил Россию за поддержку, а также рассказал об обстановке а секторе Газа. По его словам, ситуация «очень плохая» - предложение о прекращении огня было сорвано и в регионе сейчас гуманитарная катастрофа.