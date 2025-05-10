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Путин: Россия будет всячески способствовать росту турпотока в Абхазию

Российский лидер ожидает роста числа отдыхающих в соседней республике россиян.
Константин Денисов 2025-05-10 23:47:33
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Рост турпотока из России в Абхазию в предстоящем сезоне ожидается на уровне 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Абхазии Бадрой Гунбой.

«За прошлый год рост был значительный, мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше. Знаю, что очень важным является логистика, аэропорт», – сказал российский лидер.

Напомним, в 2025 году в Абхазии открылся новый аэропорт. Первым рейсом, который прибыл в воздушную гавань, был самолет из Москвы.

Авиасообщение между российской столицей и Сухумом восстановилось спустя более чем 30-летнего перерыва.

Кроме этого, между Россией и Абхазией теперь начал курсировать ежедневный электропоезд.

#в стране и мире #Путин #туризм #Абхазия #Бадра Гунба
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