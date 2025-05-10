Мадуро назвал грандиозным военный парад на Красной площади в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и весь народ России с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В своем телеграм-канале он выложил кадры с торжественной церемонии Парада Победы на Красной площади в Москве. Он назвал прошедшее мероприятие грандиозным и впечатляющим, подытожив, что Россия непобедима.

«Впечатляющий и грандиозный военный парад на Красной площади в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с более чем десятью тысячами мужчин и женщин на этом символическом мероприятии присутствовала и Венесуэла. Россия непобедима!», - заявил венесуэльский лидер.

Мадуро добавил, что все лидеры государств, присутствовавших на мероприятии в столице России, отдают дань памяти павшим в историческом и победоносном подвиге на фронтах Великой Отечественной войны.

Напомним, Николас Мадуро со своей супругой прибыл в Россию ночью 7 мая. Планировалось, что в Москве он проведет переговоры и будет участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине Великой Победы.

В общей сложности на Параде Победы присутствовали 27 глав зарубежных государств.