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Мадуро назвал грандиозным военный парад на Красной площади в Москве

Мадуро подчеркнул, что все находившиеся на мероприятии главы государств отдают дань памяти павшим в войне 1941-1945 гг.
Марина Крижановская 2025-05-10 04:18:53
© Фото: President of Russia Office apai Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: NicolasMaduroMoros, Telegram

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и весь народ России с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В своем телеграм-канале он выложил кадры с торжественной церемонии Парада Победы на Красной площади в Москве. Он назвал прошедшее мероприятие грандиозным и впечатляющим, подытожив, что Россия непобедима.

«Впечатляющий и грандиозный военный парад на Красной площади в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с более чем десятью тысячами мужчин и женщин на этом символическом мероприятии присутствовала и Венесуэла. Россия непобедима!», - заявил венесуэльский лидер.

Мадуро добавил, что все лидеры государств, присутствовавших на мероприятии в столице России, отдают дань памяти павшим в историческом и победоносном подвиге на фронтах Великой Отечественной войны.

Напомним, Николас Мадуро со своей супругой прибыл в Россию ночью 7 мая. Планировалось, что в Москве он проведет переговоры и будет участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине Великой Победы.

В общей сложности на Параде Победы присутствовали 27 глав зарубежных государств.

#в стране и мире #Парад Победы #венесуэла #Николас Мадуро #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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