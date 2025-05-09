Иностранные гости прибыли в Кремль на Парад Победы

Главы иностранных делегаций и почетные гости прибывают в Московский Кремль на Парад Победы.

К Кремлю уже прибыли президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Абхазии и Венесуэлы Бадра Гунба и Николас Мадуро.

Лидеры иностранных государств направятся на Красную площадь, где займут места на трибунах. По традиции Парад Победы начнется в 10.00 по московскому времени.

По завершении мероприятия запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем в Кремле начнется официальный прием гостей от имени российского президента.

Ранее на Парад Победы на Красной площади выдвинулось более 130 единиц военной техники. В действии примут участие, в частности, танки Т-34, бронеавтомобили «Тигр», «Титан» и «Линза». Ожидается и появление техники, которая ранее находилась под грифом «Совершенно секретно».