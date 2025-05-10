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Сотни жителей Дубая собрались, чтобы отметить 80-ю годовщину Великой Победы

Российский посол в ОАЭ напомнил, что победа в Великой Отечественной войне создала предпосылки для основания ООН.
Марина Крижановская 2025-05-10 00:28:15
© Фото: Artur Widak ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Объединенных Арабских Эмиратах прошел праздничный концерт по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Несколько сотен человек пришли на территорию отеля Atlantis The Palm в Дубае. Перед присутствующими выступил посол России в ОАЭ Тимур Забиров.

Высокопоставленный дипломат отметил, что победа советского народа в этой самой кровопролитной войне явила собой величайший успех в борьбе за мир. Также посол напомнил, что ООН появилась по итогам договоренности лидеров стран-победителей Второй Мировой войны.

«Наша победа в Великой Отечественной войне явилась не просто триумфом на поле боя, но и величайшим успехом в борьбе за мир и справедливость. Она проложила путь к установлению справедливого международного порядка и создала предпосылки для основания Организации Объединенных Наций, 80-летие которой мы также отмечаем в нынешнем году. Сокрушение нацизма заложило фундамент для новой архитектуры международных отношений», - констатировал посол Забиров, его слова приводит ТАСС.

В общей сложности гостями торжественного мероприятия стали более 900 человек. Среди них были генеральный консул России в Дубае Олег Фомин, представители дипломатических учреждений Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, а также Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран. Кроме того, впервые мероприятие в этой арабской стране в честь Дня Победы посетил посол Китая Чжан Имин. Почетным гостем стал и глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Завершением вечера стала минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. Затем на сцену вышли участники акции «Бессмертный полк» с портретами родственников, воевавших на фронтах войны.

Также День Победы отпраздновали в российских загранучреждениях в Уругвае, Египте, в США.

#в стране и мире #день победы #оаэ #Посольство РФ #дубай #80-летие победы в Великой Отечественной войне #Тимур Забиров
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