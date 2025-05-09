МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На территории посольства России в Уругвае прошел «Бессмертный полк»

Посол России Будаев отметил важность сохранения исторической памяти, поскольку есть силы, которые пытаются переписать историю, восхвалять нацизм и уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны.
Марина Крижановская 2025-05-09 00:33:48
© Фото: EmbRusUruguay, Telegram

В российском посольстве в Уругвае прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие не только сотрудники загранучреждения РФ, но и представители дипломатических учреждений Никарагуа, Венесуэлы, Кубы и Китая, а также российские соотечественники и жители Уругвая.

Как сообщает РИА Новости, на мероприятии в Монтевидео были несколько десятков человек. Посол России Андрей Будаев держал в руках портрет своего родственника-фронтовика - деда, прошедшего всю войну, он был командиром тяжелого бомбардировщика. По словам высокопоставленного дипломата, предок не раз выполнял специальные задания, и хотя был сбит, но спас экипаж.

Посол РФ отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне. Особенно это актуально сейчас, когда в мире есть заинтересованные в том, чтобы переписать историю.

«Для нас очень важно сохранять историческую правду, особенно сегодня, когда в этом турбулентном мире, полном конфликтов, определенные силы пытаются переписать историю, пытаются восхвалять нацизм, уничтожая памятники и мемориальные доски, посвященные истинным героям-освободителям», - заявил глава диппредства РФ.

В это время в Москве на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» состоялось торжественное мероприятие по случаю 80-летия Победы с участием приглашенных гостей из Германии, которые возложили цветы к монументу «Скорбящая мать».

#в стране и мире #день победы #Бессмертный полк #Уругвай #Посольство РФ
