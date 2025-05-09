МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Каире прошел «Бессмертный полк» и концерт по случаю 80-летия Великой Победы

Посол РФ Георгий Борисенко выразил признательность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, который отправился в Москву на Парад Победы.
Марина Крижановская 2025-05-09 00:58:15
© Фото: rusembeg, Telegram

В Арабской Республике Египет почтили память всех причастных к Победе в Великой Отечественной войне. По этому случаю на территории школы при посольстве России в Каире провели акцию «Бессмертный полк» и праздничный концерт.

Как передает РИА Новости, в этом участвовали несколько сотен человек, которые принесли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной. Также была организована полевая кухня и фотовыставка из портретов участников войны, которые в посольство принесли проживающие в Египте россияне и граждане стран СНГ, включая глав дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Монголии и Сербии.

Российский посол в Египте Георгий Борисенко выразил благодарность союзникам, которые остановили нацистов из Германии и фашистов из Италии на территории Африки.

«В Египте тоже помнят ту войну, на его территории произошли крупнейшие сражения Африканского театра военных действий. Мы благодарны союзникам, которые остановили здесь германских нацистов и итальянских фашистов и заставили их отступить», - заявил глава миссии перед началом праздничного концерта.

Кроме этого, посол РФ выразил признательность египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси за визит в Москву на Парад Победы.

Также «Бессмертный полк» прошел и на территории посольства России в Уругвае. Посол Андрей Будаев обратил внимание на важность сохранения исторической правды в нынешнем турбулентном, полном конфликтов, мире.

#в стране и мире #Египет #день победы #Бессмертный полк #концерт #Посольство РФ
