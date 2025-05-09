Гигантскую «80» показали на здании постпредства РФ при ООН

Гигантское число «80» образовалось на здании жилого комплекса постпредства России при ООН. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Уточняется, что российские дипломаты присоединились к акции «Окна Победы», в рамках которой они зажгли свет в окнах, образовав огромные цифры.

«Победа была общей - но ее основную тяжесть вынесли на себе именно народы СССР, потерявшие 27 миллионов жизней», - цитирует заявление постпредства Life.

Таким образом, они отметили 80-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны.

Ранее российские космонавты поздравили соотечественников с 80-й годовщиной Великой Победы. Они подчеркнули, что сохранение памяти о подвиге своих предков является святой обязанностью каждого гражданина.