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Гигантскую «80» показали на здании постпредства РФ при ООН

Окна зажглись, образовав огромные цифры, в честь 80-летия Победы.
Глеб Владовский 2025-05-09 09:21:08
© Фото: Постпредство РФ при ООН

Гигантское число «80» образовалось на здании жилого комплекса постпредства России при ООН. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Уточняется, что российские дипломаты присоединились к акции «Окна Победы», в рамках которой они зажгли свет в окнах, образовав огромные цифры.

«Победа была общей - но ее основную тяжесть вынесли на себе именно народы СССР, потерявшие 27 миллионов жизней», - цитирует заявление постпредства Life.

Таким образом, они отметили 80-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны.

Ранее российские космонавты поздравили соотечественников с 80-й годовщиной Великой Победы. Они подчеркнули, что сохранение памяти о подвиге своих предков является святой обязанностью каждого гражданина.

#в стране и мире #9 мая #день победы #сша #Нью-Йорк #Постпредство РФ при ООН
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