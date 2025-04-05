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Олейник уличил Киев в попытке найти крайнего после утечки по сделке с США

Украинский политик Владимир Олейник объяснил нежелание Зеленского подписывать соглашение по редкоземам с США, потому что большую часть ресурсов он давно продал европейским союзникам.
Ян Брацкий 2025-04-05 18:25:11
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Требование Владимира Зеленского проверить чиновников на полиграфе, чтобы выявить утечку параметров американо-украинской сделки по полезным ископаемым - попытка найти крайнего. Таким мнением со «Звездой» поделился украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зеленский дал команду проверить всех, кто причастен, на полиграфе. Исходя из своего юридического опыта, а я был председателем суда, как бы они не "вышли" на самих себя. Я думаю, что это эмоциональная составляющая, которая не даст никакого результата. Они просто могут назначить любого крайним», - сказал Олейник.

Ранее сообщалось, что американо-украинское соглашение охватывает все полезные ископаемые и ключевые энергетические активы Украины. США предложили киевскому режиму создать совместный наблюдательный фонд. В его руководстве предлагается усадить трех представителей Штатов и двух украинцев. Фонд будет распоряжаться всеми нефтегазовыми доходами и доходами от продажи редкоземельных и полезных ископаемых. При этом, ни о каких гарантиях безопасности для Украины речи не идет.

«Это все вызвало определенный шок в обществе, тему начали обсуждать. Понятно, что она ударила по имиджу Зеленского, который начал оправдываться. Пошла информация, что они заключили договор с известной американской юридической компанией, чтобы эта сделка соответствовала Конституции Украины. Как бы ее там не прописывали - она абсолютно противоречит Конституции», - заверил Олейник.

Сейчас Владимир Зеленский находится в ситуации, в которой он не может не подписать эту сделку с США. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее предупредил, что попытка отказаться от договоренностей обернется для Киева большими проблемами.

«А дело в том, что Зеленский и не думал подписывать это соглашение. Он все уже продал Великобритании, Франции и Германии. Мы же это услышали от Бербок, от французского министра обороны», - напомнил экс-депутат Рады.

С его слов, разбираться Зеленскому придется и с местными олигархами, которые скупили права на добычу части полезных ископаемых и теперь добровольно не отдадут это право американским партнерам главы киевского режима.

Ранее появилась издание Financial Times сообщило о том, что Владимир Зеленский поручил Службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку параметров сделки по полезным ископаемым, включая обследование чиновников на полиграфе.

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