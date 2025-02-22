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NV: США ужесточили условия сделки по ресурсам Украины

Отмечается, что Зеленскому придется подписать сделку, чтобы разблокировать сотрудничество по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Елизавета Кондрикова 2025-02-22 19:35:39
© Фото: IMAGOWolfgang Maria Weber Globallookpress

Новая версия сделки с США по украинским природным ископаемым, которую Киев получил накануне, 21 февраля, еще жестче предыдущей и предполагает закрепление за Вашингтоном 100% ресурсов Украины, пишет издание NV со ссылкой на пятерых разработчиков новой редакции соглашения.

Также теперь речь идет не только о минералах, но и газе и нефти, говорится в материале. Так, США будет владеть 100% будущего фонда - предварительно, устанавливается уровень в $500 млрд, а поступления в фонд распределяются в соотношении два к одному.

«Где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона — треть, которую уже предоставила в виде оружия», - пишет издание.

Отмечается, что новый договор «продавливает» президент США Дональд Трамп, и украинской стороне придется его подписать, чтобы обеспечить сотрудничество при обсуждении мирного урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, 12 февраля на Украину для обсуждения предыдущей редакции сделки приезжал глава Минфина США Скотт Бессент, однако его не приняли, так как «Зеленский спал». Трамп остался недоволен подобной риторикой главы киевского режима и призвал его вернуться за стол переговоров.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Природные ископаемые #сделка по ресурсам
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