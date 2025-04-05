FT: чиновников в Киеве проверят на детекторе лжи из-за сделки с США

Владимир Зеленский поручил Службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку параметров сделке по полезным ископаемым, пишет Financial Times. Об этом сообщили правительственные чиновники. Расследование включает использование полиграфа.

Разбирательство проводится на фоне обострения напряженности между Киевом и администрацией Дональда Трампа. Стороны обсуждают условия предлагаемой сделки по критически важным минеральным ресурсам и энергетическим активам.

Украинские чиновники заявили, что были застигнуты врасплох масштабом последних требований США. В Киеве считают несостоятельными некоторые части предложения Вашингтона по извлечению прибыли из инфраструктуры Украины.

Президент Дональд Трамп на этой неделе обвинил украинского президента в «попытке отказаться» от соглашения. Он добавил, что Зеленский столкнется с «большими проблемами», если не подпишет его в ближайшее время.

Украинские чиновники заявили, что проверки на детекторе лжи проводились среди сотрудников нескольких министерств. Неизвестно, сколько человек было допрошено.

Детали соглашения 26 марта опубликовали депутаты Верховной рады, которые заявили, что получили копию. Financial Times отдельно раздобыла документ и опубликовала его содержание на следующий день.

Зеленский заявил FT на брифинге 28 марта, что он нашел «странным» утечку американского документа.

Новое предложение США Киеву предусматривает создание совместного наблюдательного совета. В его руководстве будет три представителя США и два - Украины. Фонд будет управлять доходами от проектов в сфере нефти, газа и полезных ископаемых. Соглашение охватывает все основные энергетические активы по всей стране. Оно не предоставляет Украине никаких официальных гарантий безопасности.