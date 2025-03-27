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Эксперт объяснила, чем чревата для Киева новая сделка с США по ресурсам

Политолог Наталия Елисеева подчеркнула, что в случае заключения соглашения Киев станет полностью зависим от Вашингтона.
Глеб Владовский 2025-03-27 16:04:58
© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress

Новая сделка по ресурсам между Украиной и США подразумевает под собой покупку того, что ранее не было раскуплено. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» политолог Наталия Елисеева.

По ее словам, основная роль в регулировании основного процесса сделки досталась Вашингтону. То есть Белый дом будет решать вопросы в том числе разработки недр, а также поставки ресурсов. Но поскольку часть залежей находится в новых регионах РФ, США решили расширить список ресурсов, включив в него в том числе нефть и газ.

«Украина полностью потеряет свою субъектность и становится полностью подконтрольной с экономической точки зрения со стороны США», - пояснила эксперт.

Елисеева также подчеркнула, что Украине не доверяют, поэтому Вашингтон стремится обезопасить себя. Это стало одной из причин включения в список новых требований.

Напомним, в четверг, 27 марта, народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что новый проект сделки - не в пользу Украины. Он также подчеркнул, что договор не включает каких-либо гарантий безопасности.

#Украина #сша #наш эксклюзив #сделка по ресурсам #новое соглашение
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