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Экс-тренер сборной РФ назвал достижение хоккеиста Овечкина выдающимся

Для того, чтобы повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы, Александру Овечкину потребовалось 1486 игр в НХЛ.
Ян Брацкий 2025-04-05 15:15:17
© Фото: Danny MurphyIcon Sportswire via www.imago-images.de Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов назвал выдающимся достижение российского хоккеиста и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, повторившего рекорд результативности канадца Уэйна Гретцки.

«Это выдающееся достижение. Еще один гол и он обойдет Гретцки, будет первым в мире, который забил столько голов. Это для хоккеиста, для болельщиков выдающийся результат. Мы его долго ждали, все болели, чтобы он быстрее этого достиг. Он молодчик, постарался. Он все сделал для того, чтобы в этом сезоне получилось. Я думал, он не успеет из-за травмы выполнить эту задачу, но он молодец», - похвалил Крикунов Овечкина в разговоре со «Звездой».

Напомним, историческое достижение покорилось россиянину минувшей ночью, когда его команда сыграла против «Чикаго Блэкхокс» на своем льду. В этой игре «Александр Великий» оформил дубль на глазах тысяч болельщиков и самого Уэйна Гретцки, который с трибун наблюдал за повторением своего достижения.

Рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы продержался 26 лет. Чтобы достичь его, Овечкину потребовалось 1486 игр, на одну меньше, чем Гретцки.

Контракт Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» истекает только в следующем году. Ранее Александр рассказал, что не собирается его продлевать, а хочет вернуться в Россию и завершить карьеру в московском «Динамо».

#Спорт #Хоккей #НХЛ #рекорд #наш эксклюзив #овечкин #Вашингтон Кэпиталз #Гретцки
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