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В Европарламенте заявили о новом мировом порядке из-за пошлин Трампа

Ранее Трамп объявил, что вводит пошлины от 10 до 50% в отношении всех стран мира.
Лиза Губина 2025-04-05 15:11:23
© Фото: Sergey Elagin, Business Online Globallookpress

Внешняя политика президента США Дональда Трампа и его таможенные нововведения привели к возникновению нового мирового порядка, в котором сам Трамп рассматривает Европу как противника, заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«Администрация Трампа ставит под сомнение фундаментальное, и это без всякой причины. И я также боюсь, что старая Америка больше не вернется. Мы живем в новом мировом порядке», - сказал евродепутат в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Вебер назвал введение американских пошлин «черным днем» и «огромной ошибкой» Трампа. По его словам, Евросоюз является равным Соединенным Штатам в экономическом плане и не позволит Вашингтону «помыкать собой».

В результате же подобной политики весь мир дистанцируется от США, заключил он, добавив, что на этом фоне возможно укрепление евро как мировой валюты, а для самого союза - его становление «маяком справедливой торговли» в мире.

Напомним, на этой неделе Трамп объявил, что вводит «зеркальные» пошлины против всех стран мира. Речь идет о тарифах от 10 до 50%. Первым принял бой Китай - ввел 34%-ные пошлины в отношении всей продукции США.

В Кремле отметили, что последствия от новых пошлин США вряд ли будут на руку России.

#в стране и мире #сша #Европарламент #Дональд Трамп #торговая война #Тарифы #евроосюз
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