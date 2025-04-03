Трамп официально ввел «зеркальные» торговые пошлины против всего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что друзья и враги Соединенных Штатов на протяжении многих лет разграбляли экономику страны, но теперь с введением зеркальных пошлин этому придет конец. Об этом он сказал во время подписания указа в Вашингтоне.

«Десятилетиями нашу страну грабили, разоряли и уничтожали нации как союзные, так и враждебные. Но этому пришёл конец», — заявил американский лидер.

Он считает, что 2 апреля 2025 года США вновь обрели свое экономическое предназначение и «начали становиться богатой страной», а этот день вошел в историю.

Глава Белого дома также подчеркнул, что США будут брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров, начиная со 2 апреля.

Также стало известно о размере этих зеркальных пошлин. Так, по отношению к Китаю тарифы введены в размере 34%, ЕС – 20%, Вьетнама – 46%, Тайваня – 32%, Японии – 24%, Южной Кореи – 25%, Таиланда – 36%, Швейцарии – 31%, Индонезии – 32%, Малайзии – 24%, Камбоджи – 49%, Великобритании – 10%, Южной Африки – 30%.

Ранее американский президент заявлял, что введение взаимных тарифов освободит США от зависимости от иностранных товаров. После «дня освобождения», так Трамп назвал 2 апреля 2025 года, американцы надеются, что новые меры откроют возможности для экономики и бюджета их государства.