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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Юн Сок Еля

Ожидается, что внеочередные президентские выборы пройдут в Южной Корее 3 июня.
Виктория Бокий 2025-04-04 05:52:48
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress

Конституционный суд Южной Кореи одобрил импичмент президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Южнокорейского главу государства отстранили от должности за кратковременное введение военного положения в декабре. Отмечается, что он превысил свои полномочия и его действия нанесли серьезный ущерб стране.

После вынесения приговора, суд потребовал от страны немедленно провести внеочередные президентские выборы, чтобы избрать нового главу государства в течение 60 дней.

По данным агентства, в Южной Корее ожидают, что выборы пройдут 3 июня.

Напомним, что в начале декабря 2024 года Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в Южной Корее. Чуть позже он заявил, что готов к процедуре импичмента. Он проходил подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя.

Вскоре военное положение было отменено, и Юн Сок Еля начали вызывать на допросы по факту случившегося, куда он не являлся. После неявки на допрос появился ордер на его арест. И 18 января Юн Сок Ель был помещен под стражу.

#Выборы #Южная Корея #импичмент #Конституционный суд #суд #Юн Сок Ёль
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