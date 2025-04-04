WP: Лондон хочет снизить налоги для США ради тарифной сделки с Трампом

Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний в целях снижении пошлин со стороны США. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Правительство Стармера готова еще на более значимые уступки: снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний», - добавило издание.

Как утверждает газета, в Британии думают, что благодаря налогам на операции американских техногигантов, они находятся в более выигрышном положении со стороны других стран, которые попали под удар американских пошлин.

Также сообщается, что Великобритания уже предложила США снизить пошлины на импорт американской говядины и рыбы в рамках в переговоров.

Напомним, в среду Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран, в список попали 185 стран. Минимальная ставка пошлин составляет 10 процентов, однако большинство стран, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, облагаются более большим процентом ставки.

Сам же Трамп заявил, что пошлины принесут США $6-7 трлн, а глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что они могут принести экономике $300-600 миллиардов в год.