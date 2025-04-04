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Глава Минфина США раскрыл сумму возможных доходов от пошлин Трампа

После того, как Трамп ввел пошлины в отношении 185 стран, глава Минфина США Скотт Бессент оценил возможный прирост в государственный бюджет.
Дарья Ситникова 2025-04-04 22:52:16
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Global Look Press

Пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп в адрес торговых партнеров, могут принести американской экономике от 300 до 600 миллиардов в год. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Может ли это быть где-то от 300 до 600 миллиардов в год? Конечно»,- сообщил Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, их конечной целью считается возвращение и перенос производства обратно в США, поэтому со временем доходы от пошлин должны упасть. В итоге это принесет новые доходы экономике Штатов, а также рабочие места.

Напомним, что в среду Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Всего в список вошли 185 стран. Минимальная ставка пошлин составляет 10 процентов, однако большинство стран облагаются более большими ставками. Как объяснило управление торгового представителя США, они были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы привести к балансу.

Сам же Трамп заявил, что пошлины принесут США $6-7 трлн.

#сша #пошлины #торговля #Импорт #бессент
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