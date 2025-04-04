МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог объяснил низкие шансы Армении на вступление в Евросоюз

В пятницу, четвертого апреля, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении республики вступить в Европейский союз.
Ян Брацкий 2025-04-04 18:34:07
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

У Армении практически нет шансов на вступление в Европейский союз. Таким мнением со «Звездой» поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Во-первых, потому что в Европе сейчас бан на расширение и он будет действовать до 30-го года. Во-вторых, если бан будет снят, то первыми в Европу пойдут страны Балкан, а потом все остальные. И в-третьих, Евросоюзу нужны государства, которые могут сделать вклад в ЕС, которые не будут высасывать деньги на доведение уровня жизни в республике до среднего по Евросоюзу. Армения будет», - уверен Мирзаян.

Сегодня президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении республики вступить в Европейский союз. До этого документ был ратифицирован парламентом.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что если дойдет до реального вступления в ЕС - Еревану придется выбирать между членством в нем и в ЕАЭС. Пользоваться привилегиями двух объединений сразу не получится, предупредил он.

В случае вступления Армении в ЕС придется пересматривать весь комплекс экономических отношений, а это неизбежно скажется на уровне жизни людей, добавил Оверчук.

Такой же точки зрения придерживаются в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал стремление Еревана в Европу суверенным правом республики, но призвал исходить из существующих интеграционных форматов, которые уже сегодня приносят дивиденды Армении.

#Армения #ЕС #ереван #ЕАЭС #наш эксклюзив #Мирзаян
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 