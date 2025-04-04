Политолог объяснил низкие шансы Армении на вступление в Евросоюз

У Армении практически нет шансов на вступление в Европейский союз. Таким мнением со «Звездой» поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Во-первых, потому что в Европе сейчас бан на расширение и он будет действовать до 30-го года. Во-вторых, если бан будет снят, то первыми в Европу пойдут страны Балкан, а потом все остальные. И в-третьих, Евросоюзу нужны государства, которые могут сделать вклад в ЕС, которые не будут высасывать деньги на доведение уровня жизни в республике до среднего по Евросоюзу. Армения будет», - уверен Мирзаян.

Сегодня президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении республики вступить в Европейский союз. До этого документ был ратифицирован парламентом.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что если дойдет до реального вступления в ЕС - Еревану придется выбирать между членством в нем и в ЕАЭС. Пользоваться привилегиями двух объединений сразу не получится, предупредил он.

В случае вступления Армении в ЕС придется пересматривать весь комплекс экономических отношений, а это неизбежно скажется на уровне жизни людей, добавил Оверчук.

Такой же точки зрения придерживаются в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал стремление Еревана в Европу суверенным правом республики, но призвал исходить из существующих интеграционных форматов, которые уже сегодня приносят дивиденды Армении.