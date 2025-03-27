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Оверчук заявил, что Армения не сможет одновременно быть членом ЕС и ЕАЭС

Если Армения войдет в Евросоюз, то необходимо будет пересмотреть весь комплекс экономических отношений с этой страной.
Сергей Лебедев 2025-03-27 13:22:53
© Фото: Christian Charisius, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Армении нужно будет сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Еревану не удастся усидеть на двух стульях одновременно. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

«Армянам необходимо выбирать. Мы понимаем, что если Армения идет в Европу, то надо пересматривать весь комплекс экономических отношений с этой страной. И, к сожалению, это будет отражаться на жизненном уровне людей в Армении», - отметил вице-премьер.

Напомним, накануне парламент Армении принял законопроект о намерении страны вступить в ЕС. До этого документ одобрили в правительстве. При этом премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что принятие закона не означает членства в объединении «в прямом смысле этого слова». Решение по данному вопросу, по его словам, может быть принято только в результате референдума.

Ранее в беседе со «Звездой» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов предположил, что Европа вряд ли всерьез рассматривает вступление Армении в ЕС.

#в стране и мире #Армения #ЕС #евросоюз #ЕАЭС #членство
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