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Президент Армении Хачатурян подписал закон о стремлении Армении в ЕС

Законопроект о намерении Армении вступить в Европейский союз депутаты парламента приняли 26 марта.
Ян Брацкий 2025-04-04 17:28:47
© Фото: Sputnik, РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в Европейский союз. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Армении подписал принятый Национальным собранием закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз"», - говорится в сообщении на сайте президента.

Напомним, армянские парламентарии приняли законопроект о намерении Еревана вступить в ряды ЕС 26 марта. При этом официальный Брюссель приглашений не присылал.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук напомнил армянским коллегам, что им предстоит сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и ЕС.

Если Армения решила идти в Европу, тогда необходимо полностью пересматривать весь комплекс экономических отношений, что, несомненно, отразится на уровне жизни людей, констатировал Оверчук.

#Армения #ЕС #ереван #законопроект #ЕАЭС #Хачатурян
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