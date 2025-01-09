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Песков: Армения не может одновременно состоять в ЕАЭС и ЕС

Ранее правительство Армении поддержало инициативу о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу.
Ян Брацкий 2025-01-09 13:15:48
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Стремление Армении к членству в Европейском союзе - суверенное право Еревана, однако он уже состоит в Евразийском экономическом союзе. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что значит это членство Армении в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически рассуждая, - это невозможно. Здесь одно таможенное пространство, зона свободного перемещения товаров, капиталов и услуг, там другие нормы», - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил о дивидендах, которые Армения извлекает из своего членства в ЕАЭС и призвал исходить из существующих интеграционных форматов, которые работают на благо стран, участвующих в них.

«Мы точно знаем, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении и что ЕС инициирует процессы по членству. Мы знаем пример с Турецкой Республикой, которая много десятилетий сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не встречает взаимности со стороны Брюсселя», - напомнил Песков.

Ранее стало известно, что правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.

Этим решением официальный Ереван подтверждает независимый внешнеполитический курс страны и вписывается в политику сбалансированности, отметил премьер-министр Никол Пашинян.

#Армения #Кремль #евросоюз #Песков #ЕАЭС
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