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Белый дом: решение Трампа о пошлинах не является безумным

Подобная политика уже действовала в Штатах на протяжении 150 лет.
Виктория Бокий 2025-04-03 23:55:39
© Фото: Valerie Plesch dpa Globallookpress

Решение президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины почти против всего мира не является безумным. Подобная политика уже проводилась в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет и была весьма успешна. Об этом в интервью телеканала Fox News заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт.

Американский чиновник подчеркнул, что от глав государств, против которых введены пошлины, зависит, будет ли Вашингтон вносить изменения в принятые меры. По его словам, если торговые партнеры США обратятся к Дональду Трампу с целью переговоров по таможенным тарифам, то он «выслушает».

Напомним, что накануне американский лидер ввел масштабные таможенные пошлины почти против всего мира. В этот список вошли 185 государств. Единственными странами, которые не оказались под американскими тарифами, стали Россия и Белоруссия, а также Иран, Канада и Мексика.

В день подписания указа о введении пошлин Трамп заявил, что союзники и враги США на протяжении десятилетий грабили их экономику, но «зеркальные» меры остановят это.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Тарифы #таможенные пошлины
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