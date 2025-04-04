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Расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе завершено

Авария на танкерах произошла из-за невыполнения сезонных ограничений и неукомплектовки кадрами.
Лиза Губина 2025-04-04 12:30:19
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Расследование причин крушения нефтетанкеров в Керченском проливе, повлекшего за собой экологическую катастрофу, завершено, сообщили в пресс-службе правительства РФ со ссылкой на главу Минтранспорта Романа Старовойта. Речь идет об авариях на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Основными причинами названы невыполнение сезонных ограничений и неукомплектовка квалифицированными кадрами.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива», - сказал Старовойт.

По его словам, одним из итогов расследования стало оформление предложений по избежанию подобных ситуаций в будущем.

Также владельцев судов потребовали возместить ущерб в размере около 85 миллиардов рублей. Если требование не будет удовлетворено в течение месяца, будут поданы иски в суд, сообщили в Росприроднадзоре.

Напомним, в результате крушения в декабре прошлого года произошел разлив мазута и других нефтепродуктов, власти приняли решение ввести режим ЧС федерального значения. Сейчас ведется работа по утилизации мазута с затонувших танкеров. Ранее с помощью волонтеров завершили основную работу по очистке акватории Черного моря и побережья от мазута.

#в стране и мире #расследование #танкеры #Керченский пролив #роман старовойт #крушение танкеров
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