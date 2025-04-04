Владельцам танкеров «Волгонефть» насчитали ущерб на 85 млрд рублей

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что суммарный ущерб экологии от разлива мазута в Черном море составил 84,9 млрд рублей. Соответствующие требования предъявлены владельцам затонувших танкеров.

Радионова сообщила, что сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») составила 49,4 млрд рублей, а в отношении владельца «Волгонефть-239» (ЗАО «Волгатранснефть») - 35,4 млрд рублей.

«У компаний, которым предъявлены требования, есть один месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», - добавила она.

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков сообщил, что в районе затонувших судов в Керченском проливе не наблюдается утечек мазута. По его словам, ситуация в районе затонувших судов остается стабильной.

«Затонувшие фрагменты танкеров постоянно обследуются водолазами, при помощи телеуправляемых аппаратов проводится мониторинг дна в километровой зоне от побережья», - рассказал Куренков.

Глава МЧС добавил, что обстановку в акватории мониторят с помощью беспилотников, а также патрульные группы спасателей на катерах.

Суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один человек погиб, остальных эвакуировали. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Расследование причин крушения завершено, сообщили в пресс-службе правительства РФ со ссылкой на главу Минтранспорта Романа Старовойта.