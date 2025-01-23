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Путину на совещании с членами кабмина доложили о ликвидации разлива мазута

Российский лидер провел по видеосвязи совещание с членами правительства.
2025-01-23 17:15:18
© Фото: Roman Naumov URA.RU, Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства результаты работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

Глава государства провел по видеосвязи совещание с членами кабмина. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

С докладом выступили глава комиссии зампредседателя правительства Виталий Савельев, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт.

Откачать весь мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239» планируют закончить до конца следующей недели. Уже вывезено свыше 1 100 тонн мазута. Осталось выгрузить 300 тонн топлива.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить техническое состояние танкерного флота России. Кроме того, нужно провести ревизию технического, технологического и научного потенциала по ликвидации последствий таких техногенных аварий.

Три затонувшие части танкеров в Черном море поднимут или откачают из них мазут, сообщил глава Минприроды. Определены три месторождения кварцевого песка около Анапы для восстановления пляжей после очистки от мазута, рассказал Александр Козлов.

По предварительным подсчетам, нужно будет восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани. Это потребует 840 тысяч кубометров песка. Это вчетверо больше, чем вывезли на сегодняшний день, сказал Козлов.

На месте ЧС на Кубани собрали уже больше 200 тысяч тонн замазученного песка.

#Черное море #Владимир Путин #танкеры #Керченский пролив #ЧС #ликвидация последствий #мазут
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