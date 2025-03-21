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Вокруг затонувших танкеров установят коффердамы для откачки нефти

Подобные инженерные сооружения установят для утилизации мазута, после откачки специалисты произведут подъем фрагментов затонувших «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
Елизавета Кондрикова 2025-03-21 19:10:27
© Фото: Roman Naumov, URA.RU Globallookpress

Вокруг затонувших фрагментов потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» установят коффердамы - специальные инженерные сооружения, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Мера принята в целях утилизации мазута при особом внимании к обеспечению экологической безопасности в регионе.

«В дальнейшем мазут из танкеров будет откачан через технологические люки в коффердамах, а сами коффердамы – утилизированы вместе с затонувшими частями судов», - заявил вице-премьер Виталий Савельев.

По данным пресс-службы Минтранса, утилизация танкеров будет происходить поэтапно, для начала с фрагментов танкеров также планируют срезать выступающие элементы конструкции. После откачки мазута специалисты произведут подъем фрагментов - это будет финальным этапом.

Напомним, речь идет о танкерах, перевозящих нефтепродукты, которые потерпели крушение в декабре прошлого года в Керченском проливе. В результате произошел разлив мазута - в регионе объявили об экологической катастрофе, волонтеры собирают замазученный грунт, который после отправляют на переработку.

#танкеры #Керченский пролив #откачка нефти #коффердамы #инженерные сооружения
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