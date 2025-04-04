Политолог заявил, что Вэнс поставил точный диагноз Европейскому союзу

Главные проблемы Европы действительно не снаружи, а внутри ЕС. Об этом заявил «Звезде» эксперт международного клуба «Валдай», политолог Андрей Кортунов, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Сейчас стоит вопрос о будущем европейского проекта как такового. На протяжении многих десятилетий Европа развивалась путем расширения, углубления интеграционных процессов. И казалось, что этот путь фактически бесконечен. Что Европейский союз будет расти, влияние в мире будет усиливаться, уровень координации в разных областях будет углубляться», - сказал Кортунов.

Но теперь выяснилось, что это движение наталкивается на очень серьезные внутренние преграды. Поскольку обнаружились труднопреодолимые расхождения внутри Евросоюза по целому ряду ключевых направлений.

«Кто-то хочет больше интеграции, кто-то считает, что интеграции слишком много, и предлагает бороться за сохранение национальной идентичности. Кто-то готов принимать мигрантов, а кто-то также считает, что они создают угрозы для внутреннего единства и европейской культуры, европейского образа жизни», - добавил политолог.

Есть очень серьезные разногласия относительно того, как должен сформироваться европейский бюджет и как он должен распределяться, напомнил эксперт. Нет согласия относительно того, как должны приниматься решения внутри ЕС. Кто-то говорит, что надо сохранить принцип консенсуса, а кто-то считает что принцип консенсуса снижает эффективность работы Европейской комиссии и его нужно менять.

«Проблем много, и непонятно, как они будут решаться, поскольку в большинстве европейских стран мы наблюдаем хронические политические кризисы. Власть находится в руках политических сил, которые очень часто не имеют устойчивого большинства в электорате. И, естественно, эти хрупкие коалиции не могут принимать никакие серьезные, тем более болезненные и непопулярные решения», - подчеркнул Кортунов.

Эксперт указал на Францию, где президент Эммануэль Макрон потерпел поражение на парламентских выборах и теперь «проявляет чудеса политической эквилибристики, балансируя между левыми и правыми». В ФРГ вторая по величине политическая партия «Альтернатива для Германии» исключена из политического диалога.

«Мы видим такие расколы и в других странах. Поэтому Вэнс, конечно, прав - эти угрозы исходят, прежде всего, изнутри самого ЕС. Но здесь, наверное, можно добавить, что многие из этих проблем характерны и для США тоже. Потому что и там общество расколото, и там 70 млн американцев голосовали за Камалу Харрис, против Трампа. И там нет единства по таким базовым вопросам, как миграционная и социальная политика», - заключил политолог.

Вице-президент США заявил, что главная угроза для Европы - не Россия, а ее же миграционная политика, разрушающая культурную основу, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, а также политика безопасности. Об этом же Вэнс говорил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.