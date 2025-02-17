Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген прервал речь во время церемонии закрытия форума, передает RT. Он не сдержал эмоций и расплакался.

«После выступления вице-президента Вэнса в пятницу, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — сказал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейцы отошли от своих ключевых ценностей, и в этом заключается настоящая угроза. Он также обвинил европейских политиков якобы в подавлении свободы слова и отсутствии демократии.

Глава конференции поблагодарил, что все представители стран высказали свою позицию в ответ на слова Вэнса, и напомнил, что форум начинался как трансатлантический.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление Хойсгена «косточкой в вишенке на лютом торте». А своими слезами он, по ее мнению, показал силу слабости, то ли продемонстрировал собственное вранье.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая традиционно проходит в феврале в Германии. Российскую делегацию на нее не приглашали. На фоне проведения конференции в Мюнхене начались протесты против НАТО и наращивания вооружений Киеву. У людей в руках были плакаты с надписями: «Быть способными к миру вместо способности к войне», «В ад вместе с НАТО» и «Не бывает справедливой войны.