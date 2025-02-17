МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Мюнхенской конференции расплакался во время церемонии закрытия

По словам Кристофа Хойсгена, трансатлантическое сообщество должно опасаться, что общая ценностная база не такая общая.
Ирина Егорова 2025-02-17 03:30:13
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Кристоф Хойсген прервал речь во время церемонии закрытия форума, передает RT. Он не сдержал эмоций и расплакался.

«После выступления вице-президента Вэнса в пятницу, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — сказал он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейцы отошли от своих ключевых ценностей, и в этом заключается настоящая угроза. Он также обвинил европейских политиков якобы в подавлении свободы слова и отсутствии демократии.

Глава конференции поблагодарил, что все представители стран высказали свою позицию в ответ на слова Вэнса, и напомнил, что форум начинался как трансатлантический.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление Хойсгена «косточкой в вишенке на лютом торте». А своими слезами он, по ее мнению, показал силу слабости, то ли продемонстрировал собственное вранье.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая традиционно проходит в феврале в Германии. Российскую делегацию на нее не приглашали. На фоне проведения конференции в Мюнхене начались протесты против НАТО и наращивания вооружений Киеву. У людей в руках были плакаты с надписями: «Быть способными к миру вместо способности к войне», «В ад вместе с НАТО» и «Не бывает справедливой войны.

#Мюнхенская конференция #кристоф хойсген #слезы #джей ди вэнс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 