Вэнс: Европа ошибается, считая РФ своей главной угрозой

Европейские лидеры ошибаются, заявляя, что РФ – главная угроза для Европы. На самом деле, ее главная угроза – собственные внутренние проблемы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

Вэнс подчеркнул, что Европу ставит под угрозу ее же миграционная политика, разрушающая культурную основу, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, а также политика безопасности.

«Их (европейские. – Прим. ред.) лидеры заявляют, что Россия - главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1% ВВП, тогда как мы тратим 3-4%. В Европе слова совсем не соответствуют делам», - отметил он.

Американский вице-президент также упомянул и приговор парижского суда по делу Марин Ле Пен. Он заявил, что ее «пытаются посадить за совершенно незначительное обвинение», которое касается по большей части ее сотрудников, а не самой Ле Пен.

«Они хотят упечь ее в тюрьму и снять с выборов. Разве это демократия?», - заключил Вэнс.

Ранее вице-президент США поделился мнением, что страны Европы рискуют совершить цивилизационное самоубийство, ограничивая свободу своих граждан и не контролируя границы. По словам политика, чтобы этого избежать, Европе необходимо уважать мнение своего народа и суверенитет.