Финансовая дубина Трампа: может ли Россия выиграть от пошлин США

Глобальная торговая война, объявленная президентом США Дональдом Трампом, всколыхнула мировую экономику. Символ американской торговой экспансии по всему миру - продукция компании Apple и знаменитый iPhone - долгие годы отражали принцип действующей в США экономической модели. Когда идеи и технологии Кремниевой долины приносили их владельцам целые состояния за счет использования дешевой рабочей в силы в странах третьего мира.

Теперь компании придется либо закладывать 46% пошлины для Вьетнама, где и собирают этот телефон, то есть повышать на него цены почти в два раза, либо переносить производства в США и тоже поднимать цены из-за резкого увеличения затрат на рабочую силу. Дональд Трамп предлагает последнее, но такой подход инвесторам не понравился: акции яблочного гиганта сегодня падают сразу на 8%.

«Мы будем взимать с них примерно половину того, что они требуют от нас. Поэтому тарифы не будут полностью взаимными. Я мог бы сделать и так, но это будет очень тяжело для многих стран. Мы не хотели так поступать. Если хотите, чтобы ваши тарифы составляли ноль процентов, переносите свои производства сюда, в Америку», - призвал Трамп.

Всего, по словам президента США, День освобождения Америки коснулся экономик 185 стран. Но Канады и Мексики среди них, например, не оказалось. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, из-за того, что завозимые оттуда товары уже облагаются 25% пошлинами. Минимальная ставка - 10% принята в отношении Украины.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уже назвал такую ставку «цинизмом высшего сорта». А вот России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи в списке Трампа не оказалось - они и так под санкциями. Всем остальным американский министр финансов Скотт Бессент посоветовал не дергаться - выйдет себе дороже.

«Все, что мы делаем, должно привести к долгосрочному экономическому росту. Мы были на пути к большому финансовому кризису. Мой совет каждой стране сейчас: "Не принимайте ответных мер, сидите спокойно, примите это. Посмотрим, как все пройдет. Если вы предпримете ответные меры - будет эскалация"», - пригрозил Бессент.

Перед введением пошлин Трамп несколько смягчил свою риторику, но принятые меры все равно кратно превзошли ожидания экспертов. Самые жесткие ограничения - в отношении стран Юго-Восточной Азии, 20% для Евросоюза и 10% - для Великобритании.

«Евросоюз - с ними очень тяжело торговать. Когда вы думаете о Евросоюзе, как об очень дружелюбных коллегах, они грабят нас. На это очень грустно смотреть. Они ввели против нас 39% тариф, мы будем требовать с них 20%», - предупредил Трамп.

Одновременно с этим на сайте Белого дома появился указ Трампа о введении в США чрезвычайного положения. Если раньше угрозу национальной безопасности, по версии американского президента, представляли нелегальные мигранты, то теперь дефицит торгового баланса. США завозят больше, чем потребляют внутри. Эффект от введенных пошлин, по подсчетам Белого дома, покроет до половины разницы между импортом и экспортом США.

Другой вопрос, что доллар, которым Вашингтон расплачивался со всем остальным миром, с введением торговых ограничений может потерять статус крупнейшей резервной валюты. Сегодня он уже опустился до рекордного показателя за последние 2,5 года по отношению к валютам 12-ти крупнейших торговых партнеров США.

«Объявление президента Трампа о введении тарифов для всего мира, включая Европейский союз, - это серьезный удар по мировой экономике. Я глубоко сожалею об этом. Глобальная экономика крайне сильно пострадает. Неопределенность будет нарастать и вызовет рост протекционизма. Последствия будут тяжелыми для миллионов людей по всему миру», - посетовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Times изображает Трампа в образе Вильгельма Телля, бьющего напропалую, без разбора, в том числе по американской модели глобализации. Угрозой национальной безопасности Трамп считает и ввозимые в страну иномарки. В основном, из Японии. Сегодня на них начинают действовать 25% пошлины. Объявленные главой Белого дома новые торговые ограничения будут суммироваться с ранее действовавшими. Так для Китая они были вначале 10%, потом 20%, а теперь - 54%.

«Американская сторона под видом ответных мер ввела тарифы на товары из многих стран, включая Китай. Это серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит огромный ущерб основанной на правилах многосторонней системе. Китай решительно выступает против этого и примет все необходимые меры для отстаивания своих законных интересов», - пообещал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином уже была во время первого президентского срока Трампа. И тогда по сути завершилась поражением Соединенных Штатов. После сделки с Китаем товары хлынули обратно на американский рынок, а импорт США остался на прежнем уровне и дефицит торгового баланса лишь усугубился.

«Компании, чьи производства находятся в Юго-Восточной Азии, они захотят компенсировать потери продаж на рынке США за счет расширения продаж в других странах. Там, наверное, цены будут падать, а в США они будут платить повышенные цены, пока не договорятся», - прогнозирует директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.

На фоне опасений, что может затормозиться рост промышленного производства и увеличатся квоты на добычу нефти, цены на нее сегодня снизились сразу на 7%. При этом, Россия может даже выиграть от введенных Трампом пошлин.

«Российский рынок большой. Это 150 миллионов платежеспособных потребителей и почему бы не воспользоваться емкостью этого рынка, если американцы закрывают свой. История с введением пошлин в Америке может стимулировать возврат западных компаний на российский рынок», - предположил Зубец.

Для американских компаний, напротив, уже этим летом могут начать действовать налоговые послабления. Исключения из пошлин сделают и для товаров, которые не производятся в Соединенных Штатах. К ним, например, относятся энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые.